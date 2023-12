Unfall auf dem Deich Sturm – Wagen landet in Rees im Altrhein und geht unter

Rees · Die Strecke über den Deich von Rees nach Haffen ist für Autofahrer bei Hochwasser nicht ungefährlich. Jetzt kam eine junge Frau durch den Sturm von der Straße ab. Der Wagen landete im Wasser. Was man in so einem Fall tun sollte.

22.12.2023 , 16:58 Uhr

8 Bilder Auto kommt von Straße ab und landet in Reeer Deich — Totalschaden 8 Bilder Foto: Guido Schulmann