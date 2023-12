Sturmbilanz in Neuss Umgestürzter Baum schlägt in Wohn-Bungalow ein

Kurioses Bild an der Gierer Straße im Stadtteil Rosellen. Eine Konstruktion aus Latten und Folien, die ursprünglich offenbar als Regenschutz dienen sollte, wurde am Freitagabend vom Wind derart heftig fortgeweht, dass sie sich wenig später in der Antenne eines Einfamilienhauses verfing. Die Feuerwehr musste ausrücken, um das Problem zu lösen.