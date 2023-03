2. Basketball-Bundesliga Tigers sagen Fans ade

Jetzt ist es also tatsächlich Realität. Am Samstag schließt sich für die Basketballerinnen der TG Neuss mit dem Heimspiel gegen den Neuling TuS Lichterfelde nach 13 Jahren mit vier Playoff-Teilnahmen das Kapitel Zweite Bundesliga. Okay, das ist nicht ganz korrekt, schließlich muss das Schlusslicht auch noch am letzten Spieltag der Hauptrunde bei der BG 89 AVIDES Hurricanes in Scheeßel ran (25. März), doch dieses Match ist nicht viel mehr als eine Randnotiz. Als Freundschaftsspiel lässt TG-Trainer Börn Weber den Auftritt gegen den TuSLi freilich nicht durchgehen. Da sieht er sich in der Pflicht gegenüber den wie die Berlinerinnen noch in den Abstiegskampf verstrickten Mitbewerbern.