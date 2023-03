Handball-Regionalliga Neusser HV tritt beim Spitzenreiter in Ratingen an

Personell entspannt sich die Lage bei den Hausherren so langsam: Aaron Rothkopf (Bänderriss im Sprunggelenk) und Robin Schroif (Muskelfaserriss im Oberschenkel) werden zwar ausfallen, dafür kehren aber Justin Kauwetter und Nico Merten, der diese Woche wieder mit dem Training beginnen konnte, in den Kader zurück. Auch Daniel Zwarg hat die Partie in der Vorwoche nach langer Verletzungspause gut überstanden und die erkrankten Spieler melden sich nach und nach wieder fit zurück. „Bei uns muss schon alles zusammenpassen, wir müssen einen 1A-Tag erwischen, damit wir eine Chancen haben und Ratingen muss etwas schwächeln. Vielleicht erwischen wir ja so einen Tag“, hofft Fanenbruck. „Wir haben gerade gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellenbereich bewiesen, dass wir gegen sie mithalten können.“