Hochdahl betroffen Sturm fällt Bäume – Straße gesperrt

(RP) Heftige Sturmböen bringen in Erkrath ganze Bäume zur Strecke. An der Sedentaler Straße zwischen Trillser Graben und Beckhauser Straße etwa wurde die Fahrbahn durch einen abgebrochenen und umgekippten Baumstamm blockiert, meldeten Bürger. Eine Straßensperrung gibt es aktuell am Hochdahler Berg (Strecke vom Neanderthal Museum zur Neanderhöhe/Feldhof hinauf), dort ist ebenfalls ein Baum umgestürzt, der von der Feuerwehr beseitigt werden muss.