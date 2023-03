2. Handball-Bundesliga Dormagen fordert den Tabellenführer lange

„Ich habe bis zur 58. Minute gezittert. Das war ein richtig schwerer Gang. Wie schon im Hinspiel hat Matti die Dormagener richtig gut eingestellt. Die Abwehr hat uns viel abverlangt, doch am Ende hatten wir ein paar erfahrene Spieler mehr, die bei 20:20 eben keine Fehler mehr gemacht haben. Ich bin froh, dass wir hier gewonnen haben“, sagte HBW-Coach Jens Bürkle nach der Partie mit offensichtlicher Erleichterung und integrierter in seine Worte ein Lob an TSV-Coach Matthias Flohr. Doch auch wenn Flohr bis vergangenen Sommer Bürkles Co-Trainer in Balingen war und sogar mit ihm befreundet ist, wollte er sich nicht so recht freuen über den verbalen Blumenstrauß. „Am Ende sind wir super enttäuscht, weil es tatsächlich möglich gewesen wäre, heute zu gewinnen“, sagte Flohr, der die Gelegenheit beim obligatorischen Trainertalk nutzte, um sich bei den Fans zu bedanken: „Dass wir so lange dran waren, haben wir auch Eurer Unterstützung zu verdanken. Bitte macht weiter so, das gibt uns so viel.“ In der Tat bescherten die insgesamt 1080 Zuschauer dem TSV nicht nur den Saisonbestwert, die Wiesel-Anhänger unter ihnen sorgten vor allem in der zweiten Hälfte für eine in dieser Saison noch nicht dagewesene Stimmung. Das hatte freilich auch damit zu tun, dass es die Gastgeber schafften, durch ihr emotionales Auftreten und spielerische Glanzpunkte, den Funken auf die Tribüne überspringen zu lassen.