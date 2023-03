Fußball-Kreisliga A Sechs-Punkte-Spiel in Hackenbroich

SC Grimlinghausen (10.) – VfR Büttgen (16.). Die Situation bei Schlusslicht Büttgen ist klar: „Wir spielen voll auf Sieg, was anderes bleibt uns gar nicht übrig“, sagt Trainer Nils Heryschek. Gegen Glehn gab es vergangene Woche endlich wieder drei Punkte. Das ist aktuell auch der Abstand zum rettenden Ufer. „Wir spielen in den kommenden drei Wochen gegen die direkte Konkurrenz – auch Grimlinghausen als Zehnter ist noch nicht durch“, so der Coach. „Das wird ein Duell auf Augenhöhe. Wir sind gut drauf, es geht fast dieselbe Elf wie gegen Glehn ins Spiel und wir wollen weiter gewinnen.“