Das vorletzte Heimspiel des Jahres Riefers fühlt sich im Sturm wohl

Zum Topspiel in der DEL 2 empfangen die Krefeld Pinguine am Freitag um 19.30 Uhr die Kassel Huskies in der Yayla-Arena. Der Spielausgang scheint nach den zuletzt gezeigten Leistungen beider Mannschaften völlig offen. Weil die Ränge der Yayla-Arena aber erneut gut gefüllt sein werden, bis Donnerstag waren knapp 6.000 Tickets verkauft, gibt es mit dem Schatzmeister der Pinguine bereits vor der Partie einen Sieger. Eine Choreographie ist in der Arena anlässlich der 650-Jahrfeier der Stadt Krefeld geplant.