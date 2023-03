Fußball-Bezirksliga BV Wevelinghoven mit neuem Mut

TV Kalkum (5.) – DJK Gnadental (4.). Der TV Kalkum konnte fünf der letzten sechs Spiele gewinnen, so sprangen die Nord-Düsseldorfer auf den fünften Tabellenrang, nur einen Punkt davor steht die DJK Gnadental. Bei den Neussern sorgen die Winterneuzugänge Maik Ferber und Oliver Wargalla für Wirbel. Zusammen kommen sie in drei Pflichtspielen auf bemerkenswerte sechs Treffer und vier Vorlagen. „Die Ausfälle von Derman Disbudak und Andrej Hildenberg hätten wir in der Hinrunde nicht so gut auffangen können. Die Neuzugänge schlagen ein, wir sind sehr zufrieden mit den Leistungen“, meint Trainer Sebastian Michalsky. Die Offensive bleibt das Aushängeschild der DJK, allein Tabellenführer VfL Jüchen/Garzweiler traf häufiger. Verbesserungspotenzial hat hingegen die Defensive, voriges Wochenende kassierte der Tabellenvierte trotz sieben eigener Treffer vier Gegentore. „Nur im Verbund können wir besser verteidigen, da muss jeder mit anpacken“, verdeutlicht Michalsky. Am Sonntag muss Gnadentals Hintermannschaft besonders auf einen Mann aufpassen, Lars Jansen sorgt beim TV Kalkum für die meiste Torgefahr, der 23-Jährige schoss sechs der letzten sieben Tore seiner Mannschaft. „Wir richten uns nicht nach dem Gegner aus, dennoch wissen wir, um die Torgefahr von Lars Jansen, weshalb ich die Defensive auch auf ihn einstellen werde“, erklärt Michalsky. Ein Auswärtssieg ist wichtig für die DJK, um den Anschluss an Platz zwei nicht zu verlieren, im Falle einer DJK-Niederlage würden die Kalkumer an den Neussern vorbeiziehen.