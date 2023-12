Unwetter über dem Kreis Mettmann Sturm Zoltan knickt zahlreiche Bäume

Die Stadt Mettmann sperrte die Zugänge zu den Friedhöfen bis Samstag, 23. Dezember 7.30 Uhr wegen der aufgeweichten Böden und der Sturmwarnung. Der Orkan soll in der Nacht zu Freitag noch weiter zulegen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen sich nicht in bewaldeten Gebieten aufhalten oder in Parks spazieren gehen. Bis zum Abend wurde nicht davon bekannt, dass es aufgrund der Wetterlage zu Personenschäden gekommen sei.