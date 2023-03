Konsolidierungspaket in Neuss Sport diskutiert über Einsparungen

Schwere Zeiten für den Haushalt der Stadt Neuss. Fast 27,5 Millionen beträgt das prognostizierte Defizit in der Finanzplanung für das Jahr 2023. Gründe genug also für die Politik und Verwaltung, sich Gedanke zu machen, wie in den nächsten Jahren gegen das strukturelle Defizit vorgegangen werden kann. Ergebnis dieser Überlegungen war ein Konsolidierungspaket, dem der Stadtrat kürzlich zugestimmt hat. Klar, dass bei den Sparmaßnahmen auch der Sport nicht außen vor blieb. Doch bislang ist es ziemlich still in der Neusser Sportszene, ein großer Proteststurm ist noch nicht losgebrochen.