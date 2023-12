Die Sturmbilanz im Gelderland Durch Dauerregen sind Bäume nicht mehr standsicher

Auch in Geldern waren vier Bäume auf die Straße gefallen, dabei wurde niemand verletzt. An der Straße Hestert in Winnekendonk fiel ein Ast auf ein abgestelltes Auto und beschädigte es. An der Schravelner Straße knickte durch den Sturm ein Telefonmast um. In Weeze musste die Feuerwehr einen Baum von der Straße räumen.