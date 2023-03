Tischtennis DJK-Damen spielen in der Dritten Liga um dritten Rang

Dafür ist ein Sieg am Sonntag (13 Uhr) beim TTC GW Fritzdorf Pflicht. Für das Team aus Bonn hat das Spiel aber eine noch größere Bedeutung. Die Grün-Weißen befinden sich in akuter Abstiegsgefahr und benötigen für den Klassenerhalt jeden Punkt. Aktuell liegen die Fritzdorferinnen mit 9:19 Punkten knapp über dem Strich mit zwei Punkten Vorsprung vor dem TTC Salmünster und damit vor den Abstiegsrängen. Zwei Spielerinnen aus dem TTC-Quartett weisen aktuell positive Bilanzen auf. Das sind Spitzenspielerin Hannah Schönau (5:4 an Position 1) und Stephanie Hoffmann (5:2 an Position 4). Außerdem spielen die drei Jugendspielerinnen Hannah Krießbach (0:7), Luisa Düchting (1:6) und Charlotte Schönau (0:1) im Fritzdorfer Quartett. DJK-Kapitänin Jana Vollmert zollt den Gastgeberinnen trotz ihres Tabellenplatzes Respekt: „Fritzdorf hat ein starkes Team, insbesondere ihre Nummer eins, Hannah Schönau, sticht da heraus.“ Vollmert selbst wird am Wochenende wegen einer bevorstehenden Klausurwoche für das Jura-Examen nicht dabei sein. Vorgesehen sind Jessica Wirdemann, Martyna Dziadkowiec, Iolanta Yevtodii und Karlijn van Lierop. „Wir haben eine gute Aufstellung und können somit auch gut gegen Fritzdorf punkten“, so Vollmert.