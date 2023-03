Handball-Regionalliga TV Korschenbroich empfängt wiedererstarkte TuSEM-Reserve

„Uns erwartet eine schwierige Aufgabe“, glaubt der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen. „Wir müssen auf alles vorbereitet sein, denn im Vorfeld kann man nicht genau sagen, mit welchem Kader die Essener antreten werden.“ Im Hinspiel setzten sich seine Schützlinge nach hartem Kampf mit 36:32 durch, doch seit dieser Partie sammelten die Gäste immerhin 12:4 Punkte. Aufhorchen ließen sie gerade in den beiden jüngsten Begegnungen, als sie zunächst nur knapp mit 37:38 in Ratingen verloren und darauf gegen Remscheid mit 31:29 die Oberhand behielten. Allerdings haben sie auch immer wieder mal Ausrutscher in den negativen Bereich dabei, wie etwa vor einem Monat, als sie beim damaligen Schlusslicht aus Dinslaken deutlich mit 28:35 verloren.