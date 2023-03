Basketball Elephants angeschlagen, Stürzelberg gut aufgelegt

So kann’s gehen. Lange waren die NEW‘ Elephants in dieser Saison von größeren Personalproblemen verschont geblieben, doch vor dem Spiel am vergangenen Wochenende in Leichlingen erwischte es in Trainer Ken Pfüller, Topscorer Casey Carpinello und Spielmacher David Markert (alle Corona) gleich ein Trio. Prompt tat sich der als Spieletrainer von Marc Raß gecoachte Tabellenführer selbst gegen das Kellerkind Leichlinger TV schwer und brachte den Pflichtsieg (109:90) erst im letzten Viertel unter Dach und Dach. Pfüller lag die ganze Woche flach, ließ sich im Training wieder von Marc Raß und Jonathan Coles vertreten. Ob er am Samstag (19.30 Uhr) im Heimspiel am Torfstecherweg in Gustorf gegen die BG Kamp-Lintfort auf die Bank zurückehren kann, ist darum ungewiss.