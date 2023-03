Fußball-Landesliga Härtetest für die Holzheimer SG

1. FC Viersen (2.) – Holzheimer SG (5.). Mit Blick auf den Spielplan waren die ersten drei Spiele des Jahres für die HSG enorm wichtig. Wären sie nicht so gut aus den Startlöchern gekommen, hätte angesichts der Partien gegen die Topteams Viersen und direkt danach Büderich die Gefahr bestanden, in den Abstiegsstrudel zu geraten. Doch mit sieben Punkten aus drei Spielen hat die Mannschaft von Trainer Hamid Derakhshan ihre Hausaufgaben nahezu perfekt erledigt und sich damit unnötigen Druck erspart. „Jetzt können wir voller Vorfreude nach Viersen fahren. Durch die Siege in den letzten beiden Spielen treten wir mit einem guten Gefühl an und hoffen, dort bestehen und an unsere Leistungsgrenze gehen zu können“, sagt der HSG-Coach. Dass das nötig sein wird, um im Stadion am Hohen Busch bestehen zu können, davon ist Derakhshan vollkommen überzeugt. Er hält nicht nur den Kader des Gegners für exzellent besetzt, auch von seinem Kollegen Kemal Kuc hält er jede Menge. „Er ist wirklich ein sehr guter Trainer. Im Hinspiel hat er seine Mannschaft sehr gut gegen uns eingestellt und uns sehr große Probleme bereitet“, erklärt Derakhshan. Doch bei aller Wertschätzung für den Gegner halten die Holzheimer an ihrer Zielsetzung fest, besser abzuschneiden als in der Hinrunde. Mit der bisherigen Ausbeute sind sie da auf einem guten Weg, wenn es dieses Mal gelänge, das 1:3 aus dem Hinspiel in etwas Zählbares zu verwandeln, sähe der Weg noch deutlich besser aus. Im Vergleich zur starken Vorstellung daheim gegen den Rather SV will Derakhshan von der Spielanlage her nicht viel verändern, nur mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und größere Konzentration im Aufbau wünscht er sich von seinen Spielern. Beim Personal wird es wohl zwangsläufig eine Änderung geben. Denn der so stark ins Jahr gestartete Maurice Heylen zog sich ausgerechnet vor dem Spiel gegen seinen Ex-Klub eine Zerrung zu. Seine Rolle auf der rechten Außenbahn könnte Baran Bal einnehmen, der wieder fit ist. Erstmals auf der Bank sitzen wird Winterzugang Tim Nehrbauer, der eine langwierige Verletzung auskuriert hat.