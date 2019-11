Basketball : Neuling TG Stürzelberg trifft auf erlesene Konkurrenz

Dormagen Bonn kommt mit ehemaligem Topscorer der Regionalliga nach Dormagen.

Nur für den Neuling TG Stürzelberg, die Südwest Baskets Wuppertal und die BG Aachen war die „2. Regio“ in diesem Zeitraum das höchste der Gefühle. Die Telekom Baskets Bonn II, am Samstag (16 Uhr) zu Gast in der Sporthalle Dormagen an der Konrad-Adenauer-Straße, spielten sogar noch bis 2018 in der Regionalliga. Schon da im Amt: Trainer Savo Milovic. Ihr Potenzial zeigte seine junge Mannschaft am Wochenende in der dritten Runde des WBV-Pokals. Gegen Herford, eine Etage höher als Aufstiegskandidat gehandelt, hielten die Gastgeber beim erst am Ende deutlichen 70:95 gut mit, führten nach dem ersten Viertel mit 22:21 und waren auch noch zu Beginn des Schlussviertels (61:68/31.) dran. Das Personal ist durchaus edel. So spielte Philipp Gruber mit den Dragons Rhöndorf noch in der vergangenen Saison in der Pro B, US-Profi Jeremy Lewis war in der Saison 2017/18 im Trikot des SV Hagen-Haspe mit 26,1 Punkten im Schnitt Topscorer der Regionalliga. Stürzelberg unterlag im Pokal derweil dem Oberligisten DJK Südwest Köln mit 69:79.