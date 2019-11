Skaterhockey : Kaarster Schüler spielen in Velbert um den DM-Titel

Kaarst Auf die akustische Unterstützung ihres jüngsten Nachwuchses werden die Crash Eagles Kaarst im ersten Finalspiel um die Deutsche Skaterhockey-Meisterschaft gegen die SHC Rockets aus Essen am Samstagabend in der heimischen Stadtparkhalle (Anpfiff ist um 18.15 Uhr) wohl verzichten müssen.

Doch das aus gutem Grund: Die Schüler greifen als aktueller NRW-Meister an diesem Wochenende selbst nach dem Deutschen Meistertitel in der Altersklasse U 13.

Schauplatz ist das Emka-Sportzentrum in Velbert, in dem sich am Samstag und Sonntag neun Nachwuchsteams gegenüber stehen. Die Kaarster bekommen es in ihrer Vorrundengruppe (Gruppe C) mit den Rostocker Nasenbären und dem TV Augsburg zu tun. Die Düsseldorf Rams, der HC Merdingen, die Bissendorfer Panther (Gruppe A), Titelverteidiger IHC Atting, Polarstern Potsdam und die IVA Rhein-Main-Patriots (Gruppe B) komplettieren das Teilnehmerfeld.