Handball : TVK stellt schon die Weichen für die Zukunft

Dustin Franz (l.) verlängerte jetzt ebenso wie Justin Kauwetter seinen Vertrag mit dem TV Korschenbroich um zwei Jahre Foto: M. Jäger. Foto: Michael Jäger

Korschenbroich Beim Gastspiel in Aachen trifft der Tabellenführer der Handball-Regionalliga auf die Ex-Korschenbroicher Simon und David Breuer.

Von Volker Koch

Vergangenheit und Zukunft liegen für den TV Korschenbroich in dieser Woche dicht beieinander. Denn während der Spitzenreiter der Handball-Regionalliga Nordrhein die zum Saisonende auslaufenden Verträge der beiden 19-Jährigen Justin Kauwetter und Dustin Franz gleich um zwei Jahre (bis 2022) verlängerte, trifft er im Gastspiel am Samstag bei BTB Aachen (20 Uhr, Sporthalle Gillesbachtal) auf zwei Spieler, die über Jahre „die“ Gesichter des TVK bildeten.

Während Simon Breuer (36) im zweiten Jahr die Fäden im Rückraum seines Stammvereins zieht, feierte sein älterer Bruder David beim Aachener 31:25-Sieg in Dinslakener ein überraschendes Comeback. Der Linkshänder, der im Januar 38 Jahre alt wird, war im Trikot des TVK, das er von 2007 bis 2011 trug, zwei Mal Torschützenkönig der 2. Liga Süd – in der Saison 2007/08 mit 254, in der Saison 2009/10 sogar mit 317 Toren. Simon Breuer blieb sogar noch ein Jahr länger als sein Bruder in der Waldsporthalle.

Info Die TVK-Familie freut sich über Zuwachs Tochter Philip Schneider, Kreisläufer und Mannschaftskapitän des TV Korschenbroich, ist in dieser Woche zum ersten Mal Vater geworden. Tochter Lilli erblickte am Montag das Licht der Welt Vater Philip Schneider (30) wechselte vor zwei Jahren vom Neusser HV zum TV Korschenbroich. Sein Vater Friedbert „Freddy“ Schneider, Mannschaftsarzt des TVK, stieg 1983 mit dem TSV Bayer Dormagen in die Zweite Bundesliga auf – als Kreisläufer

Als das Brüderpaar im Sommer 2007 zum TV Korschenbroich wechselte, saß dort Dirk Wolf als Co-Trainer auf der Bank. Der aktuelle TVK-Coach weiß deshalb genau, was auf seine Schützlinge zukommt am Samstagabend: „Das wird für uns eine schwierige Aufgabe, wir werden eine gute Abwehr stellen müssen.“ Wobei der Tabellenführer mit 197 Gegentreffern (24,6 im Schnitt) gleichauf mit dem TV Rheinbach ohnehin die bislang beste Defensive in der Regionalliga Nordrhein stellt. Auch die 234 erzielten Tore bedeuten den aktuellen Spitzenwert in einer ausgeglichenen Liga, in der den Tabellenzweiten gerade mal vier Punkte vom Siebten trennen. BTB Aachen, schwach in die Saison gestartet, mit vier Siegen in Folge inzwischen aber auf Tabellenrang vier (mit drei Punkten Rückstand auf den TVK) geklettert, hat allerdings auch schon 231 Tore erzielt. Trainer Martin Becker sagt deshalb: „Ich denke, dass Korschenbroich zu Recht oben steht. Aber wir haben einen guten Lauf und brauchen uns nicht zu verstecken.“

Vor dem Aufeinandertreffen mit einem Stück Vereinsgeschichte hat der TVK in dieser Woche schon die Weichen für die Zukunft gestellt und die Verträge mit dem vor einem Jahr aus der A-Jugend des TSV Bayer Dormagen in die Waldsporthalle gewechselten Dustin Franz (19) und dem gleichaltrigen Justin Kauwetter, der ein halbes Jahr später den gleichen Weg ging, bis 2022 verlängert. „Wenn du solche Talente halten kannst, musst du es tun,“ sagt der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock, der „großen Respekt“ bekundet, „wie beide den Sprung in die 4. Liga schon hinbekommen haben.“ Wobei die Youngster kein Hehl daraus machen, dass diese Liga nicht das Ende der Fahnenstange in ihrer handballerischen Laufbahn bedeuten soll.

Als Tabellenführer sind sie auf einem guten Weg dorthin, auch wenn Dirk Wolf nicht müde wird zu betonen, ein Aufstieg käme zu früh für seinen schmalen Kader. Seine Spieler sehen das ähnlich: „Wir machen uns da als Mannschaft gar keinen Druck und denken gar nicht so sehr daran, dass wir Tabellenführer sind,“ sagt Justin Kauwetter.