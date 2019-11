Tischtennis : TG Neuss reist ersatzgeschwächt zum Hinrunden-Finale

Auf ihren Spitzenspieler Illia Barbolin muss die TG Neuss im letzten Hinrundenspiel in Obertshausen verzichten. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Rhein-Kreis Tischtennis: Reserve der DJK Holzbüttgen empfängt Borussia Düsseldorf zum Lokalduell der Regionalliga. Das Oberligateam hat Platz eins noch im Visier.

Ein Hinrunden-Spiel steht in der Tischtennis-Regionalliga für die TG Neuss noch an. Dazu reisen die Quirinusstädter am Sonntag (14 Uhr, Sporthalle der Joseph-von-Eichendorff-Schule) zum Tabellenvorletzen TG Obertshausen. Leicht wird die Aufgabe bei den Hessen aber nicht. Schon jetzt steht fest, dass Spitzenspieler Illia Barbolin (8:4-Bilanz) nicht dabei sein wird. Noch ist nicht klar, ob dafür Jochen Lang oder Ran Wei in die Bresche springen können.

Spielertrainer Bernd Ahrens hofft dennoch darauf, mit etwas Zählbarem aus Obertshausen zurückzukommen: „Wir wollen das Spiel natürlich erfolgreich gestalten und somit ein positives Erlebnis mit in die Pause nehmen.“ Für Ahrens hängt dabei auch viel davon ab, in welcher Aufstellung die Gastgeber antreten, da sie sich bisher in den unterschiedlichsten Formationen präsentiert haben. Aktuell liegen die Neusser mit ausgeglichenem Punktekonto (8:8) auf Rang fünf, drei Zähler vor den Hessen.

In der Damen-Regionalliga ist die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen an ihrem spielfreien Wochenende auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht. Am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) dürfte es schwer werden, diesen Platz zu verlassen. Dann empfangen die Kaarsterinnen den Drittliga-Absteiger Borussia Düsseldorf, der sich in der Vorsaison noch mit der Holzbüttgener Erstvertretung packende Duelle geliefert hat. Verzichten muss das DJK-Quartett auf Lisa Scherring, die mit dem Drittliga-Team am Samstag zum Spitzenspiel nach Hannover reist. Trotz der ungünstigen Voraussetzungen gibt sich DJK-Kapitänin Sandra Förster kämpferisch: „In letzter Zeit waren die Düsseldorfer selten in Bestbesetzung, so dass vielleicht etwas gehen könnte. Da wir inzwischen auf einen Abstiegsplatz gerückt sind, ist es egal, welcher Gegner kommt. Wir immer versuchen, zu punkten.“ Die Zähler sollen am Samstag Decui Xiong, Oxana Volkers, Sandra Förster und Alla Gorbenko holen.