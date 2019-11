Skaterhockey : Das logische Finale

Kaarst Skaterhockey-DM: Crash Eagles erwarten die Rockets aus Essen in Kaarst.

Um das zu erkennen, genügt ein Blick auf die Abschlusstabelle der Vorrunde. Die beendeten Kaarst und Essen punktgleich an der Spitze. Und weil die beiden Kontrahenten auch im direkten Duell gleichauf lagen – Essen hatte am 1. Mai mit 12:3 in Kaarst gewonnen, die Eagles revanchierten sich dreieinhalb Monate später mit einem 11:2-Sieg an der Raumerstraße – entschied nicht der direkte Vergleich, sondern das Torverhältnis über Platz eins und zwei. Und da hatten die Kaarster ein Plus von 32 Treffern, das ihnen Platz eins bescherte – und damit das Heimrecht in einem möglichen Entscheidungsspiel (das im Falle eines Falles am Sonntag, 15. Dezember, um 18.30 Uhr in der Stadtparkhalle angepfiffen würde).