Höhenretter aus Neuss im Einsatz : Orkantief „Zeynep“ deckt Hausdach in Kaarst ab

Foto: Stephan Seeger 12 Bilder Orkantief „Zeyep“ reißt Dach auf Rheinstraße ab

Kaarst Das Orkantief „Zeynep“ hat am Freitagabend auch in Kaarst zugeschlagen. Die Feuerwehr rückte zu einem Einsatz an der Rheinstraße aus. Dort deckte der Sturm ein Hausdach ab. Höhenretter aus Neuss wurden hinzugerufen.

Gegen 19 Uhr ist bei der Kaarster Feuerwehr am Freitagabend der Notruf aus einem Mehrfamilienhaus an der Rheinstraße eingegangen. Das Orkantief „Zeynep“ deckte rund 100 Quadratmeter eines Hausdachs ab.

Das Dach hing am späten Freitagabend an der Seite des Hauses halb herunter und musste mit Seilen befestigt werden. Höhenretter der Feuerwehr Neuss hatten sich zuvor mit einer Drehleiter einen Überblick über die Lage vor Ort verschafft. Acht Wohnparteien waren betroffen. Die Bewohner wurden gewarnt, nicht aus dem Haus zu kommen, weil die Gefahr bestand, dass Teile des Dachs herunterstürzen und die Menschen verletzten könnten. In einer Sackgasse vor dem Haus lagen Teile des Dachs auf dem Boden. Auch Fachberater des THW wurden zu dem Einsatz hinzugerufen.

Zuerst wurden der Feuerwehr 20 Quadratmeter abgedecktes Dach gemeldet, doch nachdem sie das Dach mit der Drehleiter erkundete, war klar, dass der Schaden größer ist. Das erklärte Feuerwehr-Chef Andreas Kalla vor Ort gegenüber unserer Redaktion. Die 100 Quadratmeter hingen vorübergehend nur noch an der Dachpappe. „Es besteht die Gefahr, dass es runterstürzt. Das wäre gefährlich für die Leute, die sich darunter befinden“, so Kalla weiter.