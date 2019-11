Weltmeister und Bravo-Boy des Jahres

Wenn die SG BBM Bietigheim am Samstagabend beim TSV Bayer Dormagen gastiert, bringt sie den aktuell prominentesten Zweitliga-Handballer mit: Michael „Mimi“ Kraus (36), Weltmeister von 2007 und einstiger „Bravo-Boy des Jahres“

Mit der neuen Spielklasse fremdelt er noch ein bisschen: „Die Zweite Liga ist ein Haifischbecken und da wird ein anderer Handball gespielt als in Liga 1,“ sagte Michael Kraus Anfang Oktober Im Interview mit dem Pressedienst der SG BBM Bietigheim. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Erstliga-Absteiger gerade mal fünf Punkte aus sechs Spielen auf seinem Konto.

Inzwischen sind es 14 aus 13 Partien, was die Bietigheimer zum punktgleichen Tabellennachbarn des TSV Bayer Dormagen macht. Bei dem ist die SG am Samstag (Anwurf im Bayer-Sportcenter ist um 19.30 Uhr) zu Gast. Bietigheim kommt mit der Empfehlung von zuletzt drei Siegen in Folge, zwei davon gegen die Top-Klubs HSC Coburg (27:23) und VfL Gummersbach (32:26).

Und Bietigheim kommt mit einer der schillerndsten Persönlichkeiten, die der deutsche Handball zu bieten hat: Michael „Mimi“ Kraus, 36 Jahre alt, 187 Zentimeter groß, Weltmeister von 2007, Champions League Sieger 2013 und EHF-Europapokalsieger 2016. Was tut so einer in einer Liga, die sich zwar zu Recht „stärkste Zweite Liga der Welt“ nennt, aber eher eine Liga der Namenlosen ist? Die Prominenz auf dem Parkett ist schnell aufgezählt: Jens Bechtloff beim TuS N-Lübbecke, Jens Schöngarth und Blazencko Lackovic beim HSV Hamburg – aber selbst die kennen nur Handball-Insider.

Michael „Mimi“ Kraus könnte da die Lichtgestalt sein, der Werbeträger, von dem alle 18 Klubs profitieren. Das Problem: An dem 36-Jährigen haben sich schon immer die Handball-Geister geschieden. Die einen empfanden ihn als genialen Spielmacher, den anderen war er viel zu weich für eine Sportart, in der man gerade als Rückraumspieler dahin zu gehen hat, wo es weh tut.

Dieses Image hatte sich Michael Kraus selbst eingebrockt, zu einem Zeitpunkt, als seine Handball-Karriere noch im Verborgenen blühte, er im Jahre 2000 mit der B-Jugend des TS Göppingen Württembergischer Meister wurde. Denn im gleichen Jahr nahm der damals 16-Jährige an der Wahl zum „Bravo-Boy des Jahres“ teil – und wurde von den Leser(inne)n der Jugendzeitschrift tatsächlich gewählt.

So etwas wird man so schnell nicht los. Vor allem, wenn es nicht gut läuft auf dem Parkett, wird das Etikett schnell wieder aus der Versenkung geholt und aufgeklebt. Und gut lief es nicht immer in der Handball-Karriere des Michael Kraus. Nur ein Jahr nach dem Gewinn des Weltmeistertitels im eigenen Land wurde er von Heiner Brand aus der Nationalmannschaft geworfen, wenig später wieder in den Kader und mit nach Peking genommen, wo die DHB-Auswahl als aktueller Weltmeister ein enttäuschendes Turnier spielte. Als er 2010 vom TBV Lemgo zum HSV Hamburg wechselte, hieß es, er habe die für eine vorzeitige Vertragsauflösung fällige Ablösesumme aus eigener Tasche bezahlt. Nach der Pleite des HSV ging er 2013 zurück nach Göppingen, wo er bereits von 2002 bis 2007 gespielt hatte. Nur ein Jahr später wurde er wegen Meldepflicht- und Kontrollversäumnissen von der Anti-Doping-Kommission des DHB zunächst suspendiert, dann freigesprochen und nach einem Einspruch der Nationalen Anti-Doping-Kommission (Nada) vom Schiedsgericht für drei Monate gesperrt.

Was Kraus nicht daran hinderte, FrischAuf 2016 zum Sieg im EHF-Europapokal zu führen, den Klub aber wenig später Richtung TVB Stuttgart zu verlassen. Dass es ihn im Februar diesen Jahres, kurz vor Ablauf der Wechselfrist, zum Liga- und Abstiegskonkurrenten SG BBM Bietigheim zog, sorgte auch nicht überall für positive Schlagzeilen. Den Abstieg in letzter Sekunde konnte auch Michael Kraus nicht verhindern – und nach dem verpatzten Saisonauftakt stand er nicht zuletzt bei Trainer Hannes Jon Jonsson in der Kritik.