Eishockey : NEV sucht sein Glück diesmal in der Fremde

Neuss Auf den Neusser Eishockey-Regionalligisten warten schwere Aufgaben in Herford und Dinslaken.

Auch ein so extrem engagierter Trainer wie Daniel Benske wird nicht immer schlau aus seinem Team. Im Inter-Regio-Cup liefert der Neusser EV ziemlich regelmäßig ab, doch in der Eishockey-Regionalliga will es partout nicht klappen. Das vergangene Woche war ein Paradebeispiel dafür: Auf internationalem Parkett sprang gegen die Chiefs Leuven ein feiner 7:4-Sieg heraus. Doch nur zwei Tage später sah sich der Coach beim 2:4 in der Liga gegen Neuwied sogar dazu genötigt, ein kleines Exempel zu statuieren. Auf die phasenweise unbefriedigende Leistung reagierte er im zweiten Drittel mit einer personellen Rochade, schickte vor allem den kampfstarken Nachwuchs aufs Eis. Der nutzte seine Chance. Und genau das lässt Benske zuversichtlich auf die anstehenden Liga-Partien am Freitag (20.30 Uhr) beim Herforder EV und am Sonntag (19 Uhr) bei den Dinslakener Kobras blicken: „Wir haben das intern aufgearbeitet und greifen am Wochenende wieder an.“