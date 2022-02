Partys in Kaarst : Tanzen an Karneval nicht erlaubt, Schunkeln schon

Kaarst Selbst die Regelungen an Karneval sind jeck: In den Gaststätten darf nicht getanzt werden, Schunkeln ist allerdings erlaubt. Das Kaarster Ordnungsamt kündigt Kontrollen an.

Nachdem die Verwaltung die Werbung von Gastronomen für ihre Karnevalsparty in den sozialen Medien gesehen hat, seien sie angeschrieben und um eine Stellungnahme gebeten worden, da „zumindest Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Veranstaltung aufkamen“, wie die Verwaltung mitteilt. In diesem Anhörungsverfahren sollten die Gastronomen den Charakter der Veranstaltung erläutern. Und das haben Michael Schreinermacher und Steven Sürder auch getan.

Steven Sürder (r.) und sein Partner Kai Strathmann (l.). Foto: Dieter Staniek