Spaziergänge im Rhein-Kreis : Draußen lässt es sich auch in Corona-Zeiten aushalten

Fachwerkhäuser in Korschenbroich-Liedberg haben selbst in der Dämmerung ihren Reiz. Überhaupt lohnt sich der Spaziergang dort. Foto: Daniel Brinckmann

Rhein-Kreis Ein Spaziergang geht immer. Selbst in Corona-Zeiten ist es nicht verkehrt, sich draußen aufzuhalten, bevor es wieder in die heimischen vier Wände geht, um sich dort mit Kaffee oder Tee aufzuheizen.

Rheinufer bei Grimlinghausen Empfehlenswert ist ein Spaziergang am Yachthafen oder auf dem Deich. Wer sich zwischen Grimlinghausen und Uedesheim am Rheinufer bewegt, kann eine wunderschöne Aussicht genießen. Immer wieder ziehen große Frachtschiffe vorbei. Der Rhein bei Grimlinghausen ist bestens auch für längere Ausflüge geeignet.

Uferpark Im Grünen spazierengehen und trotzdem in der Stadt bleiben: Das ist im Uferpark Neuss, der von Landschaftsarchitekt Wolfgang Mueller entworfen wurde, möglich. Das rund 2,4 Hektar große Naherholungsgebiet ist 850 Meter lang und hat gepflasterte Wege mit einer Gesamtlänge von 1200 Metern. Der Ufer- und Inselpark verfügt über drei Zugänge: neben dem fußläufigen über die neue Hafenbrücke auch über zwei weitere von der Industriestraße aus. Die elegante Brücke überspannt das Hafenbecken 1. Im Ufer- und Inselpark auf der Mole 1 kann man in Neuss erstmals seit dem Mittelalter wieder innenstadtnah am Wasser promenieren. Viele Pflanzen runden das Ambiente ab. Für Abwechslung sorgen ein „Chill“-Bereich und ein Bolzplatz für Jugendliche. Wer Hafenluft schnuppern möchte, ist am Uferpark genau richtig aufgehoben. Der Park ist die neue Flaniermeile der Neusser und ideal geeignet für Spaziergänge. Doch auch Jugendliche, die sich austoben wollen, kommen auf ihre Kosten.