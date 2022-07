Veranstaltung in Dormagen : City Beach-Finale mit Schlagerparty

Foto: Susanne Dobler 7 Bilder Schlagerparty in der Dormagener Innenstadt

Dormagen Die Stimmung bei der Veranstaltung vor dem Historischen Rathaus war gut, doch die Initiatoren, die SWD, hätte sich noch mehr Besucher gewünscht.

An diesem Wochenende fand der SWD-City Beach mit Beach- und Schlager-Party am Freitag und Samstag sein Ende. Acht Tage lang wurde geschlemmt, gefeiert und gesungen. Während am Freitagabend die Coverband „Querfeldbeat“ mit Rock, Pop, Schlager, Disco und Deutschrock für Stimmung sorgte, drehte sich am Samstag alles um Schlagermusik. Die Acts des Abends waren dabei Julia Lindholm und Ben Luca. Den Anfang machte Popschlager-Sänger Ben Luca mit tanzbaren Hits, die Schwedin Julia Lindholm legte um 22 Uhr los.

Das Wetter hätte dabei nicht besser sein können, bei Mitte zwanzig Grad war es noch bis in die Abendstunden angenehm sonnig, von Regen weit und breit keine Spur. „Zum Glück war es auch noch nicht so heiß, wie angekündigt. So war es perfekt“, sagte eine Besucherin der Veranstaltung. Grundsätzlich war die Stimmung gut. Food Trucks sorgten für die Verpflegung, Bier und Cocktails heizten die Stimmung an.

„Ich finde es großartig, dass in der Dormagener Innenstadt mal wieder etwas passiert. Wenn das Event nun wieder vorbei ist, dann wird es voraussichtlich wieder für eine ganze Weile ruhig werden in der City“, so Lea Sophie Koenig. Der Großteil der Feiernden zeigte sich begeistert, doch es gab auch Kritik: „Es war relativ viel abgesperrt, es wurde nicht gerne gesehen, wenn man mit Getränken auf den Sand vor der Bühne trat. Das führte teilweise dazu, dass der Bereich vor der Bühne leer geblieben ist. Das war natürlich auch für die Künstler schade“, so eine Besucherin.