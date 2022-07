Projekt in Dormagen : CDU will neuen „Stadtjugendtag“

Dormagen Kinder und Jugendliche in Dormagen sollen so erfahren, welche Angebote es von Vereinen und Einrichtungen überhaupt für sie gibt in der Stadt.

Die Befürchtung und wahrscheinlich auch Tatsache steht im Raum, dass durch die Corona-Pandemie mindestens ein ganzer Jahrgang an Kindern für Vereine und Organisationen verloren gegangen ist. Die entweder ihre Mitgliedschaft beendet haben oder, schlimmer noch, erst gar keinen Kontakt zum Beispiel zu einem Sportverein bekommen haben. Die CDU will sich diesem Problem-Thema annehmen und regt an, wieder einen „Stadtjugendtag“ zu initiieren. Sie will durch entsprechende politische Beschlüsse nach der Sommerpause im Sport- sowie im Jugendhilfeausschuss die Verwaltung beauftragen, zu prüfen, ob eine solche Veranstaltung im Frühjahr 2023 in der Dormagener Innenstadt oder beispielsweise auf dem Gelände eines größeren Sportvereins sinnvoll und durchführbar ist.

Nach den Vorstellungen der Schul- und Jugendpolitiker der CDU soll mit den ortsansässigen Vereinen, zum Beispiel aus den Bereichen Sport und Brauchtum sowie den Trägern der Jugendfreizeiteinrichtungen (z. B. Internatioler Bund, Die Rübe, Mikado) und sonstigen Akteuren mit Freizeitangeboten für Kinder- und Jugendliche (z. B. VHS, Musikschule, Feuerwehr, DLRG) geklärt werden, ob Interesse an einer solchen stadtteilübergreifenden „Kinder- und Jugendfreizeitmesse“ in Dormagen besteht. Zudem wird die Verwaltung gebeten, die Organisationskosten für eine solche Veranstaltung zu schätzen, damit diese in die Haushaltsplanung für das kommende Jahr eingestellt werden können. Die weitere Ansprache von möglichen externen Sponsoren soll parallel dazu erfolgen.

Die CDU glaubt, dass vielen Kindern und Jugendlichen gar nicht bekannt ist, welche Freizeitangebote es in Dormagen gibt und welche Sportarten speziell auch für diese Altersgruppe angeboten werden. Dies wurde u. a. im Rahmen des letzten „Kommunalpolitischen Praktikum“ deutlich. Sie verweist auf Düsseldorf, wo die Stadt einmal jährlich eine Veranstaltung durchführt, bei der sich die diversen Sportvereine Kindern und Jugendlichen vorstellen mit dem Ziel neue Mitglieder zu gewinnen. In der Vergangenheit habe es in Dormagen den Stadtjugendtag an einem Samstag vor dem Rathaus gegeben, an dem sich alle Akteure, die Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche machen, präsentieren konnten. In diese Richtung zielt die CDU: „Wir wollen Angebot und Nachfrage zueinander bringen und mehr Kinder und Jugendliche für eine sinnvolle und bewegte Freizeitbeschäftigung interessieren“, so Jugendpolitiker Jo Deußen. Möglicher Nebeneffekt: Die Veranstaltung könnte von den Vereinen auch dazu genutzt werden, oftmals fehlende Übungsleiter für eine Sportart unter den Eltern bzw. Begleitpersonen zu generieren.

