Seltene Pflanzen in Dormagen: Tausende Pflanzenfreunde in Knechtsteden​

Knechtsteden Das Planzentreffen auf dem Gelände des Kloster Knechtsteden hatte zwei Jahre lang pandemiebedingt nicht stattfinden können. Am Wochenende lockte die 10. Ausgabe über 2000 Liebhaber seltener Pflanzen auf den Hof des Klosters.

Sie hatten Anfahrten von bis zu 200 Kilometer in Kauf genommen. 60 Anbieter waren aus vielen Teilen Deutschlands angereist. Früher waren es immer so um die 70 gewesen. Initiator Martin Pflaum kennt die Gründe: „Einige Händler haben die Corona-Krise wirtschaftlich nicht überlebt. Einige mussten wegen Corona ihre Teilnahme kurzfristig absagen.“

Marcus Erbacher aus dem westfälischen Ahaus hatte fleischfressende Pflanzen mitgebracht. Mit ihren trichterförmigen Blüten sind sie ein Insektenkiller. Renate Brinkers war von Lingen an der Ems angereist. „Das Ambiente hier ist wunderschön“, schwärmte sie. Ihr Spezialgebiet sind Alpenveilchen. Sie konnte den Besuchern unter anderem das einzige einheimische Alpenveilchen zeigen. Reinhold Bußmeier aus Ennigerloh bei Warendorf ist Fuchsien-Kenner. „Das ist ein wunderschöner Markt hier“, lobte der Mann, der 150 bis 200 Fuchsienarten im Angebot hat. Martin Drews aus Wetter an der Ruhr ist Spezialist für Passionsblumen – sie haben sehr ausgefallene Blüten. Worauf er hinwies: „Maracuja ist auch eine Passionsblume.“ Das Pflanzentreffen ist immer wieder auch der Ort, an dem interessierte und begeisterte Pflanzenliebhaber noch dazulernen können. Für viele Besucher sind ausgefallene Pflanzen im Garten auch ein Statussymbol – man möchte das haben, was nicht alle haben.