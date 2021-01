US-Nationalspieler aus Dormagen : Corona-Test bei Hüter-Brüdern fällt negativ aus

Dormagen Bei der US-amerikanischen Handball-Nationalmannschaft traten im Trainingslager in Dänemark etliche Corona-Fälle auf. Dennoch soll eine Mannschaft zur WM nach Ägypten entsandt werden.

Die beiden waren Anfang vergangener Woche voller Vorfreude mit dem US-Team in ein Sporthotel nach Dänemark gereist, um sich für die Weltmeisterschaft einzuspielen. Für unsere Redaktion haben sie schon mehrfach in einem WM-Tagebuch von ihren Erlebnissen berichtet und dabei sogar erwähnt, dass es in Sachen Corona-Schutz von Vorteil sei, dass keine anderen Gäste im Hotel seien. So meinte Teammanager Andreas Hertel auch gegenüber Björn Barthel, dass sich niemand erklären könne, wie es zu den Infektionen gekommen sei. Allerdings setzt sich das US-Team aus Spielern aus 14 Nationen zusammen, die aus aller Herren Länder angereist sind. Die ARD-Sportschau berichtete am Dienstag auf ihrer Internetseite, dass es am Montag noch Schnelltests gegeben habe, die negativ ausgefallen seien. Erst ein PCR-Test am Abend habe positive Befunde gebracht, die dann am Dienstag durch einen erneuten Test abgesichert wurden. Neben zehn Spielern sind acht Personen aus dem Staff betroffen, darunter auch der schwedische Cheftrainer Robert Hedin.