Politik im Rhein-Kreis Windkraft – 92 Standorte sind kreisweit möglich

Kreisweit sind 54 Windkraftanlagen (WKA) mit einer Gesamtnennleistung von 127,35 Megawatt (MW) in Betrieb, insgesamt sind 76 Anlagen genehmigt. Weitere 16 Windkraftprojekte sind in Planung, davon zwölf allein in Rommerskirchen. Damit sind alle gegenwärtig ausgewiesenen Bereiche belegt; darüber hinaus stehen keine potenziellen Standorte für interessierte Betreiber zur Verfügung.