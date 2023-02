Leichtathletik Dormagenerin kehrt mit gutem Gefühl nach Dortmund zurück

Einer von vielen Rückschlägen in Spills Karriere, von denen sie sich bislang aber nie unterkriegen ließ. Auch den Teilanriss der großen Sehne im linken Fuß, der direkt nach der EM voll durchschlug, trug sie mit Fassung. Nach einer Phase der Ruhigstellung bestritt sie das Grundlagentraining im Herbst zunächst mit alternativen Ausdauersportarten wie Aquajogging und Radfahren, steigerte dann die Belastung und fuhr Anfang Januar mit dem Kader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) ins Trainingslager nach Portugal (Monte Gordo). „Ich musste zwar noch Rücksicht nehmen auf meinen Fuß und die ersten Tage waren echt zäh, doch es war wichtig, unter diesen guten Bedingungen wieder mit anderen zusammen trainieren zu können“, erklärt Spill. Seit sie wieder zurück am Höhenberg ist, sind die Trainingsbedingungen mit Blick auf das Wetter freilich nicht mehr so gut, trotzdem können sich die Fortschritte sehen lassen. Und das, obwohl der betroffene Fuß sich ab und an noch bemerkbar macht. „Ich bin da natürlich sehr sensibel. Aber wichtig ist, dass ich gut trainieren kann. Und die Form ist schnell wiedergekommen“, sagt die 27-Jährige. So schnell, dass sie sich nun fit genug fühlt, um sich mit den besten deutschen 800-Meter-Läuferinnen zu messen. Weil sie in diesem Winter noch kein Rennen bestritten hat, macht das ein Sonderstartrecht möglich.