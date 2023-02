Leichtathletik Viele gute Ergebnisse bei den LVN-Meisterschaften der U16

Beim TK Grevenbroich tat sich besonders Jan Ungeheuer hervor, der in Düsseldorf sein besonderes Talent im Hochsprung unter Beweis stellte. Der noch 13-Jährige holte mit der neuen persönlichen Bestleistung von 1,68 Metern den Titel. Mit einer Bestleitung von 1,60 Metern war er nach Düsseldorf gereist und als Kandidat für Platz vier bis sechs gehandelt worden. Doch dann wuchs er bei diesem Wettkampf über sich hinaus und sprang in die Top Ten seiner Altersklasse in Deutschland. Aber Ungeheuer war nicht der einzige Medaillensammler im Grevenbroicher Lager. Wie gewohnt scheffelten die jungen TK-Leichtathleten zahlreich Podiumsplätze und Meisterschaften. Wanda Schmidt gewann den Titel im Weitsprung der Klasse W14 mit einer Weite von 4,91 Metern, wurde Zweite im Kugelstoßen mit 9,52 Metern und Dritte im 60-Meter-Sprint in 8,27 Sekunden. Lilly Ende gewann auch vollkommen überraschend die Vizemeisterschaft im Weitsprung der Klasse W15. Ihr weitester Satz trug sie auf 4,86 Meter.