Halbzeitbilanz: SG Rommerskirchen/Gilbach Nach gutem Start eingebrochen

Das lief schlecht In den ersten 16 Spielen stehen 44 Gegentore auf dem Konto der SG, zu viel in den Augen von Karl-Heinz Wandke. „Wir haben defensiv oftmals nicht gut gestanden. Durch die Ausfälle mussten wir auch in der Viererkette viel rotieren. Und wenn die Abwehr nicht eingespielt ist, schleichen sich leichter Fehler ein“, so Wandke. Zudem gingen laut ihm auch die Differenzen zwischen sportlicher Leitung und Trainer nicht spurlos an der Mannschaft vorbei.