Leichtathletik Korschenbroicher Citylauf baut auf Rückkehr der Kinder

Eine entscheidende Rolle werden auf diesem Weg die Kindergärten, Schulen und Firmen spielen. „Aus diesem Bereich rechnen wir wieder mit viel mehr Teilnehmern“, sagt Markus Bresser in seiner Funktion von der Citylauf GmbH, der seinen Geschäftsführerkollegen Hans-Peter Walther im vergangenen Jahr an vorderster Front des Organisationsteams abgelöst hat. Gerade aus Kindergärten und Schulen war vor der 32. Auflage die Rückmeldung gekommen, dass wegen des Ausweichtermins so relativ kurz nach den Sommerferien die in früheren Zeiten selbstverständliche Vorbereitung auf den Citylauf nicht möglich gewesen sei. So blieben viele Kinder zu Hause, so dass es am Ende „nur“ gut 2000 Finisher waren anstatt bis zu 4000 vor der Corona-Pandemie. „Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Jetzt wird sich zeigen, wer bereit ist, sich entsprechend zu engagieren“, sagt Hans-Peter Walther, der im Hintergrund noch unterstützend eingreift. Er hofft auf entsprechende Hilfe des Schul- und Sportamts. „Wenn wir von dort mit Begeisterung unterstützt werden, hilft uns das natürlich.“