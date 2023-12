Verkehrsberuhigung in Xanten Neue Standorte für die drei restlichen Pflanzkübel gefunden

Die Stadt Xanten hat für drei verbliebene Pflanzkübel, die auf der Rheinstraße wieder abgebaut worden waren, neue Standorte gefunden. Wie der Dienstleistungsbetrieb (DBX) im Betriebsausschuss mitteilte, sind zwei Stück an den Anfang und das Ende der Fußgängerzone gestellt worden, also an die Ecke von Bahnhofstraße und Westwall sowie an die Ecke von Marsstraße und Fildersteg. Der dritte Pflanzkübel soll auf dem Domvorplatz aufgestellt werden, sobald die Baustelle abgeschlossen ist. Zurzeit wird der Zugang zum Ziegelhof barrierefrei umgebaut.