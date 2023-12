Von Washington nach Neuss Junger Amerikaner lebt für ein Jahr im Rhein-Kreis

() Weihnachten fernab von zuhause – das erlebt in diesem Jahr Thomas Abell aus Washington D. C. Der junge Amerikaner lebt aktuell für ein Jahr und zusammen mit drei Geschwistern bei einer Gastfamilie im Rhein-Kreis Neuss. Möglich geworden ist das durch ein Stipendium des Parlamentarischen Patenschafts-Programm (PPP). Bereits seit dem Jahr 1983 bietet das Patenschafts-Programm des Deutschen Bundestages und des amerikanischen Kongresses Schülerinnen und Schülern sowie jungen Berufstätigen und Auszubildenden die Möglichkeit, ein Jahr in den USA oder eben in Deutschland zu leben, zu studieren oder zu arbeiten. Während dieser Zeit übernehmen Abgeordnete des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses die Patenschaft für die jungen Menschen. Thomas Abell wird von Hermann Gröhe, dem Bundestagsabgeordneten für Neuss, Dormagen, Grevenbroich und Rommerskirchen betreut. Jetzt, in der weihnachtlichen Sitzungspause des Bundestages, haben die beiden sich für einen persönlichen Austausch getroffen.