Handball-Regionalliga Kapitän des TV Korschenbroich verlängert Vertrag um weiteres Jahr

Zuvor spielte der Linksaußen bereits beim Oberligisten LTV Wuppertal, für den Rheydter TV, den ATV Biesel und die HSG Düsseldorf sowie Adler Königshof. In der laufenden Saison absolvierte Klinnert 15 Spiele für den TVK und erzielte dabei insgesamt 88 Treffer. „Ich fühle mich in Korschenbroich sehr wohl und freue mich, eine weitere Saison gemeinsam mit den Jungs zu spielen. Wir haben eine gute Mannschaft, mit der es viel Spaß macht, zusammen zu arbeiten“, sagte David Klinnert mit Blick auf seine Vertragsverlängerung bei den Korschenbroichern, die immer noch die Chance haben, in die 3. Liga aufzusteigen. Auch Klaus Weyerbrock, Sportlicher Leiter des TVK freut sich, dass der Kapitän an Bord bleibt: „David ist neben seinen hervorragenden Leistungen auf dem Platz seit einigen Jahren auch eine wichtige Führungsfigur in unserer jungen Mannschaft. Ich bin sehr froh, dass wir uns mit ihm über eine weitere Vertragsverlängerung einigen konnten.“