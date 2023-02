Neue Lohnabrechnung im Februar Bauarbeiter im Rhein-Kreis fahren 1194 Mal um die Erde

Immerhin seien die Strecken, die Bauarbeiter zurücklegen, enorm, so die IG Bau Düsseldorf. Die Bau-Gewerkschaft weiß, wovon sie spricht: Sie hat die Fahrstrecken beim Pestel-Institut untersuchen lassen. Demnach sind rund 3250 Bauarbeiter – und damit neun von zehn Beschäftigten der Baubranche – im Rhein-Kreis Neuss an 200 Arbeitstagen unterwegs, um zu den Gebäuden, Straßen und Brücken zu kommen, die sie bauen und sanieren sollen. Für die einfache Fahrt legen sie dabei im Schnitt 37 Kilometer zurück. Die Wissenschaftler vom Pestel-Institut kommen dabei auf rund 47,8 Millionen „Baustellen-Kilometer“ im Jahr. „Rein rechnerisch fahren die Bauarbeiter aus dem Rhein-Kreis Neuss damit rund 1194 Mal um die Erde. Klar, mal liegt die Baustelle um die Ecke, oft ist sie aber auch jwd – also ganz weit draußen“, so Orlob.