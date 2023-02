Neueröffnung in Neuss Wo Haare schneiden gute Laune macht

Dunkle, moderne Möbel, ausgefallen, sechseckige Lampen an der Decke: Der Barbershop „Lonlee Cut’z“ am Glockhammer in der Neusser Innenstadt scheint wie für Instagram-Fotos gemacht – und das mit Absicht. „Wir sind auf Social Media sehr präsent“, erzählt Inhaber Tom Elling. Der erst am 27. Januar neueröffnete Salon hat auf seinen Tiktok-Beträgen bis zu 8800 Aufrufe, rund 2700 Instagram-Follower und ist auch auf Youtube aktiv.