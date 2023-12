Falsche Warnung im Rhein-Kreis Neuss „Die Alarmierung war ein Versehen“

Die Situation im Gesundheitswesen ist angespannt. Das bestätigen nicht nur der Rhein-Kreis Neuss, sondern auch die Krankenhäuser in der Region. Dennoch könne von einer „extremen Gefahr“, vor der die Bevölkerung am Dienstagabend gewarnt worden ist, keine Rede sein. Gegen 21 Uhr meldete die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes – kurz Nina-App –, dass die Patientenversorgung im Kreisgebiet ein kritisches Niveau erreicht habe, die Intensivstationen und Notaufnahmen der Krankenhäuser seien überlastet. Nur kurze Zeit später stellte sich heraus: Das war ein Fehlalarm. Doch wie konnte es so weit kommen?