Auszeichnung des Rhein-Kreises Neuss Wenn Einsatz Ehrensache ist

Er beklagte, dass Menschen, die anderen helfen wollen, Hass und Aggressivität entgegenschlage. „Mit unserem Ehrenamtspreis im Bereich Bevölkerungsschutz sagen wir ebenso laut und öffentlich ,Danke‘“, erklärte Petrauschke. Er betonte die Lebensqualität im Rhein-Kreis Neuss und gab folgendes zu bedenken: „Die Kraft, die das alles zusammenhält, ist das große bürgerschaftliche Engagement, das eben das entscheidende Stück Menschlichkeit in unsere Gesellschaft bringt.“ Die ökumenische Notfallseelsorge um Pfarrerin Angelika Ludwig, die gemeinsam mit Pfarrer Gregor Ottersbach und Koordinator Peter Zimmermann „Erste Hilfe“ für die Seele leistet, wenn im wahrsten Sinne des Wortes Not am Mann oder Frau ist, ist ein anstrengendes, mitunter auch sehr belastendes Amt. „Angelika Ludwig arbeitet mit Notärzten, Rettungsdiensten, mit Feuerwehr und Polizei zusammen“, erklärte Hans-Jürgen Petrauschke. Auf Wunsch begleite sie auch die Einsatzkräfte im Sinne der Nachsorge. „Ja, es gibt sie, die Einsätze, die man so schnell nicht vergisst“, sagte Angelika Ludwig im Gespräch mit unserer Redaktion.