Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis : Arbeitslosenquote im Rhein-Kreis steigt leicht an

Rhein-Kreis Der Arbeitsmarkt erweist sich als weitgehend robust, die Arbeitslosenquote ist im Oktober im Vergleich zum Vorjahr sogar gesunken. Aber dämpfende Faktoren sind auch im Rhein-Kreis zunehmend spürbar.

In den Kommunen im Rhein-Kreis Neuss entwickelte sich der Arbeitsmarkt demnach im Oktober weitgehend gleichmäßig. In Neuss wurden 6083 (40 mehr als im Vormonat) Arbeitslose registriert, in Dormagen waren es 1840 (+28), in Grevenbroich 1718 (-11), in Meerbusch 1357 (+26), in Kaarst 1029 (+17), in Korschenbroich 626 (+26), in Jüchen 487 (+6) und in Rommerskirchen 262 (+17).