2. Handball-Bundesliga : Dormagen bricht gegen Coburg nach der Pause ein

TSV-Coach Matthias Flohr war enttäuscht nach der Partie gegen Coburg. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Im Vergleich zum Auswärtssieg in Bietigheim waren die Handballer des TSV Bayer nicht wiederzuerkennen. Gegen Coburg reichte es wieder nicht zu einem Heimsieg. Auch weil sich die Gastgeber gegen einen starken gegnerischen Torwart viel zu viele Fehlwürfe leisteten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen wollten nach dem Auswärtssieg gegen Bietigheim ihren Fans endlich den zweiten Heimsieg der Saison bescheren. Doch daraus wurde am Mittwochabend gegen den HSC Coburg nichts. Nach der Pause brachen die Gastgeber völlig ein, auch weil sich die Partie immer mehr zu einem Duell zwischen den Dormagener Angreifern und HSC-Torhüter Jan Kulhanek entwickelte und der inzwischen 41 Jahre alte Routinier das bessere Ende für sich hatte. Mit 21 Paraden (47 Prozent) gewann Kulhanek nicht nur das Duell mit seinen Kollegen auf der anderen Seite, Christian Simonsen und Martin Juzbasic, haushoch, er zog dem TSV auch den Zahn. So stand unter dem Strich eine ebenso verdiente wie ernüchternde 24:29 (12:13)-Niederlage für die Gastgeber. Was die Pleite noch bitterer machte für die Dormagener: Der Halbrechte Artur Karvatski verletzte sich bei einem Torabschluss am Knie und wurde noch während des Spiels auf einer Trage aus der Halle gebracht.

Alles in allem ein Abend zum Vergessen für die Gastgeber, da konnte auch Trainer Matthias Flohr hinterher seine Enttäuschung nicht verbergen und fand deutliche Worte. „Es geht mir total auf den Sack, ich bin richtig genervt, dass wir das, was wir in Bietigheim von Anfang an auf die Platte bringen, heute überhaupt nicht geschafft haben. Nämlich mit Mut und Leidenschaft auf die Deckung zu gehen“, meinte Flohr nach der Partie, „wir haben uns verrannt, sind nicht konsequent draufgegangen. Und wenn wir freie Würfe hatten, haben wir Abschlüsse genommen, die so nicht gehen. Heute war es sehr enttäuschend von der Leistung her.“ Und in Richtung der eigenen Fans, die mal wieder ohne Erfolgserlebnis von dannen ziehen mussten, merkte er auch noch an: „So können wir zu Hause nicht auftreten, das tut mir sehr leid.“

Schon der Start ins Spiel ließ nichts Gutes vermuten. Irgendwie wirkten die Gastgeber unkonzentriert und schläfrig. Bestes Beispiel die 13. Minute, als Coburg bei angezeigtem Zeitspiel bei einem verbliebenen Pass Einwurf hatte und der Ball den in den Kreis springenden Jannes Krone erreichte, der dann per Kempa auf 6:3 erhöhte. Doch als dann Artur Karvatski zum 5:7 (15.) traf, kurz darauf TSV-Keeper Christian Simonsen seine erste Parade gelang und Ran Reimer per Siebenmeter auf 6:7 verkürzte, schien Dormagen endlich im Spiel angekommen. Aber gegen die gute HSC-Abwehr in Kombination mit dem schon da starken Jan Kulhanek taten sich die TSV-Spieler weiter extrem schwer, Tore zu erzielen. Bei 7:11 (24.) und 8:12 (27.) sah es so aus, als würde den Gastgebern schon in Hälfte eins das Spiel entgleiten, doch weil dann auch die Coburger gegen die besser zupackende TSV-Abwehr einige technische Fehler produzierten, kam Dormagen bis zur Pause auf 12:13 heran und hielt sich alle Möglichkeiten offen.

Kurz nach der Pause dann die Verletzung von Artur Karvatski. Bei seinem schönen Kempa-Tor zum 14:15 (36.) kam er so unglücklich auf, dass er hinfiel und sich vor Schmerz ein Knie hielt. Nach längerer Unterbrechung konnte er nur mit Hilfe stark hinkend das Spielfeld verlassen. Zunächst konnten die Dormagener mit viel Aufwand die Partie auch noch offenhalten. Als Ian Hüter zum 20:21 (48.) traf und es wenig später einen Siebenmeter für den TSV gab, war noch alles drin. Doch dann gab eine längere Unterbrechung, weil Karvatski auf eine Trage gelegt und aus der Halle gebracht werden musste. Offenbar zu lange Zeit für Jan Reimer. Er scheiterte an Kulhanek und leitete damit einen Einbruch seines Teams ein, der so bei den Dormagenern schon lange nicht mehr zu sehen war. Zunächst war es Kreisläufer Patrick Hüter, der zweimal in Folge mit freien Würfen am Kreis an Kulhanek verzweifelte. „Da bin ich selbst in der Verantwortung. Als Kapitän darf ich nicht so eine Leistung bringen“, zeigte sich Hüter selbstkritisch, äußerte aber auch Anerkennung für den überragenden Auftritt des Coburger Routiniers. Auch TSV-Torwarttrainer Joachim Kurth lobte Kulhanek hinterher, relativierte aber: „Wir haben dankenswerterweise immer dorthin geworfen, wo er seine Stärken hat.“ Als die Gäste auf 23:20 (31.) erhöht hatten, war es nach einer weiteren Parade von Kulhanek auf der anderen Seite TSV-Keeper Simonsen, der nach einer Roten Karte für Coburg in Überzahl einen Ball hielt, aber dann am leeren gegnerischen Tor vorbeiwarf. Drei hanebüchene Ballverluste machten es dem HSC leicht, auf 26:20 (56.) davonzuziehen und für eine Vorentscheidung zu sorgen. Dann ging’s für Dormagen, das sich insgesamt 27 Fehlwürfe leistete, nur noch um Schadensbegrenzung. „Dieses Spiel müssen wir aufarbeiten und schon morgen damit anfangen“, meinte Patrick Hüter. Das wäre ratsam, denn am Samstag geht’s zum Bundesliga-Absteiger Nettelstedt