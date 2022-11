2. Ringer-Bundesliga : Alles, was wichtig ist zur Rückrunde

Neuss Mit dem Heimkampf am Samstag gegen den KV Riegelsberg starten die Zweitliga-Ringer des KSK Konkordia Neuss in die zweite Saisonhälfte. Die wollen die Jungs aus der Nordstadt unbedingt mit dem Aufstieg ins Oberhaus abschließen.





Der Rückrundenstart Obwohl Riegelsberg bislang nur im Kellerduell mit dem Neuling TV Essen-Dellwig gepunktet hat (20:15), sollte der KSK am Samstag (19.30 Uhr) in heimischer Stadionhalle auf der Hut sein. Denn wie gefährlich die Saarländer werden können, zeigten sie schon im Hinkampf, den die Neusser nach klarem Rückstand (1:12) erst nach der Halbzeitpause noch mit 19:12 für sich entschieden. Doch wollen Deni Nakaev, Samuel Bellscheidt & Co. ihre gute Position nicht verspielen, heißt es am Samstag: verlieren verboten!



Stilartwechsel ist gut für den KSK Was in der Hinrunde Freistil war, ist im zweiten Teil der Serie nun „Griechisch-Römisch“. Konkret: Calvin Stiller etwa kann in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm jetzt in seiner bevorzugten Stilart griechisch-römisch auf die Matte gehen. Den Freistil-Part in 61 Kilogramm übernimmt Simone Piroddu. Der amtierende U20-Europameister aus Sardinien bleibt bis Ende nächster Woche in Neuss und kommt damit in den Genuss, sich in Trainingseinheiten mit Weltmeister Magomedmurad Gadzhiev messen zu können. Der in Dagestan geborene und seit 2014 für Polen ringende Russe ist dem KSK im zweiten Teil der Saison in der Gewichtsklasse bis 86 Kilogramm zu Diensten, U20-Weltmeister Deni Nakaev (77 kg) wechselt in 80 Kilogramm. Auch Julian Lejkin fühlt sich mit seinen rund 100 Kilogramm in der Klasse bis 98 Kilogramm deutlich wohler als im Schwergewicht (130 kg), wo nun auch der Moldawier Radu Lefter zum Einsatz kommen könnte.