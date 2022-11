Säbelfechten : Perfekte Ausbeute bei U20-DM

Das Damenteam des TSV Bayer Dormagen bei der U20-DM in Bonn: (v.l.) Julia Weiland, Polina Kohl, Marisa Kurzawa und Felice Herbon. Foto: TSV Bayer Dormagen

Dormagen In Bonn gehen alle vier Titel an den Fechtnachwuchs des TSV Bayer Dormagen. Fechtkoordinator Olaf Kawald: „Das war eine runde Sache.“

Die volle Miete hat der Säbelfechtnachwuchs des TSV Bayer Dormagen bei den in Bonn ausgetragenen Deutschen U20-Meisterschaften eingebracht: Alle vier zu vergebenden Titel gingen an den Höhenberg.

Bei den Herren dominierten die Dormagener noch ein bisschen eindeutiger: In einem spannenden Finale schlug Max Müller seinen Vereinskameraden Valentin Meka denkbar knapp mit 15:14. In Moritz Schenkel stand ein weiterer TSV-Fechter als Dritter mit auf dem Podest. Nur Lars Geiger vom TSG Eislingen wusste zu verhindern, dass das Treppchen ausschließlich in Blau und Weiß erstrahlte. Jarl Kürbis auf Platz sechs, Matthis Husmann als Siebter und Nico Lohmann als Neunter machten die Dormagener (Fecht-) Party perfekt.