Langenfeld/Monheim : Arbeitsmarkt trotzt den Krisen und bleibt stabil

Langenfeld/Monheim Energie- und Rohstoffkrisen zeigen bisher keine Auswirkungen auf die Entwicklung im Kreis Mettmann. Es werden dringend Fachkräfte gesucht.

„Trotz steigender Energie- und Rohstoffpreise bleibt der Arbeitsmarkt im Kreis Mettmann weiterhin stabil“, vermeldet Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit Mettmann, in seinem monatlichen Bericht über den Arbeitsmarkt im Kreis Mettmann. Die Arbeitslosigkeit sei in Summe nochmals leicht gesunken, in den einzelnen Städten war die Entwicklung dabei unterschiedlich, heißt es weiter.