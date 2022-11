Wettbewerb der Unternehmerschaft Niederrhein : Jugend forscht wieder in Präsenz

Krefeld Der Forschungswettbewerb mit oft erstaunlichen Ergebnissen will Corona hinter sich lassen. 2023 soll die Veranstaltung in Präsenz stattfinden. Der Trubel wissenschaftsbegeisterter Schüler macht den Reiz des Tages aus.

Der Jugend-Forscht-Wettbewerb 2023 steht in den Startlöchern. Nach zwei Jahren, in denen die Veran­staltung pandemiebedingt nicht in Präsenz stattfinden konnte, sind alle Beteiligten fest entschlossen, in diesem Jahr wieder zum seit 1945 gewohnten Format zurückzukehren. Sofern die Regularien dies im kommenden Februar zulassen, soll es wieder eine öffentliche Präsentation und eine Preisverleihungs­zeremonie geben. „Wir haben die vergangenen beiden Jahre mit Onlinepräsentationen und ohne Gala gut überstanden. Aber gerade die große Abschlusspräsentation im Sei­denweberhaus macht viel vom Reiz des Wettbewerbs aus. Darum wollen wir wenn möglich wieder dorthin zurück“, sagt Ralf Wimmer von der Unternehmerschaft Niederrhein , der die Veranstaltung organisiert.

Auch die Energiewende ist ein Thema, das regelmäßig dabei ist. Dazu hat Marla Simon aus Bracht ge­forscht. Die 16-Jährige besucht die Gesamtschule Brüggen und forscht bereits seit drei Jahren an Photo­voltaikzellen. In diesem Jahr wurde sie Regionalsiegerin und belegte zudem den dritten Platz des Landeswettbewerbs. „Generell gibt es neben den siliziumbasierten Zellen auch die Perowskit-Solarzel­le. Letztere ist viel einfacher herzustellen und damit preis­günstiger“, erklärt die Schülerin. Mit rund 20 Prozent unter Laborbedingungen habe die Perowskit-Solarzelle zudem ei­nen ähnlichen Wirkungsgrad. Das Problem: Sie enthält umweltschädliches Blei. „Darum habe ich untersucht, ob andere Verfahren wie die Rudorffit oder die Grätzel-Zel­le Alternativen sein könnten. Beide sind einfach zu bauen. Die Grätzelzelle kann sogar von Schülern selbst im Unterricht hergestellt werden“, so Marla Simon weiter. „Ihr Wirkungsgrad ist aber mit 0,01 Prozent sehr gering. Bei der Rudorffit-Zelle bin ich auf 1,7 Prozent gekommen. Laborwerte dafür kenne ich nicht“, sagt sie. In die­sem Jahr will sie von der Photovoltaik auf Batterietechnolo­gie übergehen. Ihr Leben sieht sie tatsächlich in der chemischen For­schung. „Mich begeistert der Ein­blick in die anorganische Chemie, und ich möchte nach meinem Abi im kommenden Jahr in diese Richtung studieren“, erzählt sie.