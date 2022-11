Bildung im Rhein-Kreis : Kreismedienzentrum erweitert sein Angebot

Das Kreismedienzentrum ist in Holzheim. Foto: Rhein-Kreis Neuss oder RKN

Rhein-Kreis Das Medienzentrum Rhein-Kreis Neuss erweitert ab sofort sein Angebot um rund 6000 zusätzliche Bildungsmedien. Neu zur Auswahl stehen die Gesamtkataloge von Didactmedia des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU) und Matthias-Film.

Johannes Feser, Referent für Medienbildung im Kreismedienzentrum, weist auf das breitgefächerte Sortiment hin: „Wir bieten Medien für den Schulunterricht, aber auch für außerschulische Bildungseinrichtungen für alle Altersstufen und für jedes Unterrichtsfach an“, berichtet er. Mit den pädagogisch aufbereiteten Filmen und den vielfältigen Unterrichtsmaterialien, die sich an den aktuellen Lehrplänen orientieren, werden Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte bei der Vermittlung von Inhalten unterstützt.

Das Medienangebot für den Rhein-Kreis ist hier online zu finden. Das Medienzentrum hat daruf hingewiesen, dass pädagogische Fachkräfte im Rhein-Kreis ihre Vorschläge für Neuanschaffungen per Mail einreichen können. „Wer trotz unseres umfangreichen Angebots einen bestimmten Film oder ein spezielles interaktives Arbeitsheft in der Bildungsmediathek vermisst, kann die Wünsche gern durchgeben“, informiert Feser. Fragen zur Bildungsmediathek NRW im Rhein-Kreis beantworten die Mitarbeiter im Kreismedienzentrum unter 02131 661916-0 sowie per Mail.