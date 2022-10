Ehrung im Rhein-Kreis Neuss : Neuss räumt beim Integrationspreis ab

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis Neuss hat seinen Integrationspreis an vier Projekte verliehen. Unter den Preisträgern sind gleich drei Initiativen aus Neuss.

Der Rhein-Kreis Neuss hat jetzt nach einer corona-bedingten Verschiebung den Integrationspreis 2021 an vier Projekte verliehen. Dabei hat die Jury auf Platzierungen verzichtet, so dass jedes der vier preiswürdigen Projekte einen Preis in Höhe von jeweils 1500 Euro erhielt. Drei weitere Projekte wurden von der Jury mit Anerkennungsurkunden ausgezeichnet. Der Preis stand unter dem Motto „Integration im Rhein-Kreis Neuss: Gemeinsam Vielfalt und Zukunft gestalten“. Seit 2010 vergibt der Rhein-Kreis diese Auszeichnung. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke ehrte die Gewinner im Kreissitzungssaal in Grevenbroich . Das teilt der Rhein-Kreis mit.

Juliya Gawargy und Shady Georgy aus Neuss freuten sich über einen der vier Preise. Sie haben als Reaktion auf die Corona-Pandemie innovative Formen des Deutschlernens entwickelt. In YouTube-Videos und in dem sozialen Netzwerk TikTok erklären die beiden auf leicht verständliche Weise Vokabeln und Situationen, die Neuzugewanderten im Alltag weiterhelfen.

Ebenfalls preiswürdig ist die Arbeit von Ines Kolender aus Neuss: Sie hat seit der Flüchtlingskrise 2015 zahlreiche Geflüchtete als Mentorin in Ausbildung, Beruf und weiteren Lebenslagen beraten und begleitet. Dieses Projekt läuft im Rahmen der Aktion Neue Nachbarn der Caritas-Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss GmbH. Suat Köksal aus Norf erhält für seinen Einsatz für den interreligiösen Dialog ebenfalls den Integrationspreis. Seit mehr als zehn Jahren führt er Schulklassen, Kommunionkinder, Firmlinge, Konfirmanden und erwachsene Gruppen durch die Moschee in Norf und leistet damit einen Beitrag zur interkulturellen Verständigung und zum friedlichen Zusammenleben zwischen den Religionen.

Die Ausbildungsvorbereitungsklasse A20 des BBZ Dormagen hat einen Kurzfilm zum Thema Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit und Toleranz gedreht. Dieser wurde ebenfalls von der Jury mit einem Preis honoriert. Die drei Anerkennungsurkunden gingen an: Bettina Furchheim stellvertretend für das Begegnungszentrum „Von Hand zu Hand“ der Diakonie Meerbusch im „Pappkarton“ aus Strümp für das Projekt „Beratung und Unterstützung im digitalen Raum“, an Zaheer Ahmad und das Organisationsteam der „Ahmadiyya Muslim Jamaat“ Reformgemeinde in Neuss für das gleichnamige Projekt sowie an Michaela Braun und das Team für das Projekt „Gemeinsames Lernen“ an der Gesamtschule Büttgen.